香港《经济日报》：严拘严控暴民 更须标本兼治

2月11日

猴年港人心里话不是恭喜发财，而是香港何以沦此。初一暴民在旺角逞凶，警方应续严捕检控，遏止歪风。惟治标之外，港人与政府都要思考如何扭转社会日趋激进斗争的恶劣走向。

新春佳节本应喜气洋洋，但今年港人却一片感叹，香港再非过去熟悉的香港，因在年初一晚，竟发生示威人士暴乱，不但与警方对峙，部分更纵火、以杂物以至砖头袭击警方以至记者，造成有近90名警务人员以及数名记者、摄记受伤行为，严重违法，不但须予谴责，警方更应续拘控，让法庭判处。

除严重违法外，暴徒的行为更是错误、愚蠢。以本土派为主的示威人士，以保护小贩为由，与执法者冲突，但其暴力冲击已与小贩权益无关，直与暴民无异，完全失却民心支持，最明显的不但是各大民主派都纷纷与其划清界綫，中产以至基层亦批评谴责声音不绝。

不论发起行为的激进本土派，是否如一些论者推测，撑小贩只是幌子，内里只是要破坏香港，惟其暴行已自绝于主流民心，失却扩大的能量。

但对港人与港府而言，却不能只停于谴责、拘控，还必须面对更深层的问题：为甚么激进声音在香港日益抬头？香港是否正走向恶性循环？如何能扭转这个恶化趋向？

不论港人与港府的立场是甚么，都必须面对现实，就是香港在过去十多年尤其过去3年，社会急步撕裂，中间、温和的声音不但得不到彰显，还不断被压缩，极端声音则日益主导。一方觉得年轻人与示威者理想主义，不懂妥协、不顾别人以至整体利益，采取冒进激烈手段；另一方则觉得社会日益威权，建制与政府日益霸道，温和手法已没有出路，是被迫采取更激进手段。

香港的利益矛盾、政治矛盾、贫富矛盾、世代矛盾等都确变得尖锐，惟各方愈来愈采取斗争的心态，不但令讨论与谈判的空间愈来愈小，更变得你做初一、我做十五，令小事化大、大事变乱。

由于这种斗争心态正在强化，香港已走向恶性循环，未来像年初一的冲突恐怕只会更多、更暴力。

拘控惩处暴民是应有之义，但仅仅如此无法令香港免于沉沦，当务之急是市民、政党、港府都要认真反省，香港更乱对市民对香港都只有坏处没有好处，必须煞住斗争心态，以对话、妥协取代对峙与冲突，此在本港目前形势下极为困难，却是真心关切香港者必须努力的方向。