独家：长和意大利分支并购案料将受到欧盟更加全面的审查--消息

路透布鲁塞尔2月22日 - 熟悉情况的人士周一透露，长江和记实业(0001.HK)意大利分支与Vimpelcom (VIP.O)旗下一个业务部门合并的计划，一旦初步评估结束，料将受到欧盟更加全面的审查。

不过该人士表示，有关公司打算在这一阶段作出让步，以便消除欧盟执委会的担心。

欧盟执委会目前正在对该交易进行初步评估。上周执委会表示，担心该合并项目完成后，意大利国内移动网络运营商将由四家减少为三家，或许会造成价格上涨。

欧盟市场竞争监管部门将在3月11日结束初步评估。全面审查可能需要五个月的时间。执委会发言人Ricardo Cardoso拒绝对此发表评论。

虽然长和旗下3 Italia SpA和Vimpelcom的WIND Telecommunicazioni在合并后的规模大致同Telecom Italia(TLIT.MI)或者Vodafone(VOD.L)相当，但意大利国内的网络运营商数量减少将会降低竞争程度。

欧盟竞争事务执委维斯塔格对该行业内的整合采取较为强硬的态度，之前几次四家变三家的电信业务合并交易，只是导致消费者的电话费上涨，而企业投资却并无明显增加。(完)