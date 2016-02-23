独家：长和意大利分支并购案料将受到欧盟更加全面的审查--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透布鲁塞尔2月22日 - 熟悉情况的人士周一透露，长江和记实业(0001.HK)意大利分支与Vimpelcom (VIP.O)旗下一个业务部门合并的计划，一旦初步评估结束，料将受到欧盟更加全面的审查。
不过该人士表示，有关公司打算在这一阶段作出让步，以便消除欧盟执委会的担心。
欧盟执委会目前正在对该交易进行初步评估。上周执委会表示，担心该合并项目完成后，意大利国内移动网络运营商将由四家减少为三家，或许会造成价格上涨。
欧盟市场竞争监管部门将在3月11日结束初步评估。全面审查可能需要五个月的时间。执委会发言人Ricardo Cardoso拒绝对此发表评论。
虽然长和旗下3 Italia SpA和Vimpelcom的WIND Telecommunicazioni在合并后的规模大致同Telecom Italia(TLIT.MI)或者Vodafone(VOD.L)相当，但意大利国内的网络运营商数量减少将会降低竞争程度。
欧盟竞争事务执委维斯塔格对该行业内的整合采取较为强硬的态度，之前几次四家变三家的电信业务合并交易，只是导致消费者的电话费上涨，而企业投资却并无明显增加。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。