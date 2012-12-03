达美航空洽购新航所持Virgin Atlantic股权--消息

路透纽约/伦敦12月2日电---两名熟知内情人士周日表示,达美航空(DAL.N)近期已就收购新加坡航空(SIAL.SI)持有的英国航空公司Virgin Atlantic的49%股权进行协商.

上述消息人士称,达美航空逾两年来一直想要收购Virgin Atlantic的股权,藉以扩张在伦敦希思罗机场的地盘;达美航空为美国第二大航空业者,营业收入仅次于United Continental Holdings (UAL.N).

消息人士表示,之前的磋商因为价格及其他问题破局,近期的磋商也没有办法保证会达成协议.

欧盟规定隶属於欧盟的航空业者必须由欧洲人所掌控,意味着达美航空若打算取得Virgin Atlantic控制权,则将必须有一欧盟航空公司合作.

Virgin Atlantic一发言人士周日表示,"我们总是与许多航空公司洽谈各种不同议题,但我们从不会评论这些协商的细节."达美有意收购Virgin Atlantic股权的消息是由英国星期日泰晤士报率先披露.

达美航空不愿置评,新航则称正在洽商出售Virgin Atlantic股权事宜.(完)

--编译 张明钧;审校 李爽

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