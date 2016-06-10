新西兰航空出售维珍澳洲股权给中国南山 澳洲政界热议

资料图片：2013年8月30日，停泊在悉尼机场的两架维珍澳洲的飞机。 REUTERS/Daniel Munoz

路透悉尼6月10日 - 新西兰航空(AIR.NZ)同意出售维珍澳洲控股(Virgin Australia Holdings Ltd)(VAH.AX)近20%股权，这将让第二家中国集团加入维珍澳洲董事会，引发政界热议外资投资关键行业问题。

新西兰航空周五表示，在这笔总值约2.6亿澳元(1.93亿美元)的交易中，公司在维珍澳洲的多数持股将卖给中国工业企业南山集团；维珍澳洲为澳洲第二大航空业者，仅次于澳洲航空(QAN.AX)。

新西兰航空先前已表示考虑出售这批持股。在竞争激烈且票价偏低打击利润的澳洲航空市场中，出售维珍澳洲持股后，将降低新西兰航空的风险。

维珍澳洲上周同意出售13%的公司股权给中国海航集团，作价1.59亿澳元，以引入新资金，并进入中国急速成长的旅游市场。在此交易中，海航集团计划将其持股提高至19.99%；海航集团为中国最大民营航空业者。

南山集团及海航集团购买维珍澳洲股权的交易，都不需要经过澳洲外资投资审核局(FIRB)的审批，因为外国企业收购澳洲公司20%以上股权，FIRB才会进行审查。不过作为澳洲两大航空公司之一，维珍澳洲有近40%的落入中国企业手中，这迅速引发了政治讨论。

无党籍参议员Nick Xenophon呼吁FIRB审查这些交易。民调显示7月2日全国大选中两大主要政党席次可能相当接近，可能需要无党籍议员支持才能通过法案，因此Xenophon可能在议会中取得关键地位。

“显然FIRB需要进行审查，”Xenophon在接受路透电话访问时表示，“我关注的向来是澳洲所有权的问题，并非针对特定国家。”

根据汤森路透所能取得的最新数据，南山集团跨足金属至房地产等各种事业，年营收超过300亿元人民币(46亿美元)，收购维珍澳洲19.98%股权举重若轻。

但这起交易将有助于南山集团发展刚起步的航空事业；该公司旗下拥有区域型航空业者青岛航空。

维珍澳洲投资人乐见对中国旅运的曝险增加，盘中股价大涨超过5%至0.3澳元，在此同时大盘指数下跌1%。新西兰航空出售维珍澳洲的价格为每股0.33澳元，在完成交易之后仍将持有2%的维珍澳洲股权。

维珍澳洲发表声明指出，预期南山集团将提名一位董事，而海航集团也有一个席次。“我们期待在未来数周与南山集团开会，以讨论收购提案，”声明稿写道。

南山集团和海航集团的交易完成过后，维珍澳洲的前四大股东将控制接近80%股权。

维珍澳洲的主要投资者阿提哈德航空(Etihad Airways)及新加坡航空(SIAL.SI)将和上述两大中国企业一同主导维珍澳洲董事会，而RichardBranson的维珍集团则持有维珍澳洲的8.7%股权。(完)