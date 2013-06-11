《独家新闻》欧盟监管机构料无条件批准达美航空收购维珍航空股权--消息

路透布鲁塞尔6月10日 - 达美航空(Delta Air Line) 料将获得欧洲监管机构无条件批准，准许其从新加坡航空 手中收购维珍航空(Virgin Atlantic)49%的股权，使其可以更好地与欧洲市场其他同行展开竞争。

三位知情消息人士周一表示，欧盟执委会并不认为该交易会妨碍竞争。欧盟执委会作为泛欧监管机构负责审查该案。

达美航空和维珍航空去年12月宣布该交易。其中包括建立一家合资机构，使两家公司在欧洲最繁忙的机场--希思罗机场提供更多航班。

该协议旨在提高达美航空的竞争力，更好地与行业领军者United Continental 及美国航空竞争。美国航空与英国航空的结盟，令其主导着英美间的航线。

“欧盟执委会可能批准该交易，并且不附带任何条件限制，”其中一位消息人士表示。由于事涉敏感，该消息人士拒绝说明身份。

该执委会发言人则拒绝对此置评，也暂未获得维珍航空的评论。欧盟执委会定于6月20日就该交易做出决定。