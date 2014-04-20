美国金融：纽约州总检察长对高频交易公司Virtu发出询问信--消息

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约4月18日 - 据知情人士周五透露，纽约州总检察长Eric Schneiderman已经向高频交易公司Virtu Financial发出询问信。Virtu Financial正计划进行首次公开发行(IPO)。
此时外界对高频交易的关注陡然增加，该行业正面临大范围的调查。
一位消息人士曾告诉路透，总检察长办公室此前曾向超过六家高频交易公司发出传票，其中包括Tower Research Capital LLC、Chopper Trading LLC和Jump Trading LLC。
包括美国司法部、证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)在内的联邦机构均表示，正在对高频和自动化交易进行调查。
Virtu计划在4月进行IPO，拟融资2-2.5亿美元，公司估值约为30亿美元。
路透本月稍早报导，Virtu由于等候监管审批，将IPO推后。监管机构预计在数天之内而非数周给予批准。
一位熟悉市场的消息人士周四表示，目前Virtu还没有设定IPO日期。
自4月以来，与Virtu从事类似电子做市业务的KCG Holdings Inc 股价已经下跌16.7%。
纽约州总检察长的发言人周五拒绝置评。其办公室发出询问信的消息最早由彭博报导。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国商务部周一公布，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%。美国3月个人所得较前月增加0.2%(预估 为增加0.3%)。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国4月制造业指数降至12月来最低水准54.8，低于预估的56.5，3月为 57.2。 美国商务部公布，3月建筑支出较前月下降0.2%， 至1.218万亿美元，预估为增长0.4%。2月建筑支出修正后为上 升1.8%，前 值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%)
路透5月1日 - 美国股市周一开盘走高，周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，达成一项联邦注资协议，避免政府本周晚些时候停摆的局面出现。