美国金融：纽约州总检察长对高频交易公司Virtu发出询问信--消息

路透纽约4月18日 - 据知情人士周五透露，纽约州总检察长Eric Schneiderman已经向高频交易公司Virtu Financial发出询问信。Virtu Financial正计划进行首次公开发行(IPO)。

此时外界对高频交易的关注陡然增加，该行业正面临大范围的调查。

一位消息人士曾告诉路透，总检察长办公室此前曾向超过六家高频交易公司发出传票，其中包括Tower Research Capital LLC、Chopper Trading LLC和Jump Trading LLC。

包括美国司法部、证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)在内的联邦机构均表示，正在对高频和自动化交易进行调查。

Virtu计划在4月进行IPO，拟融资2-2.5亿美元，公司估值约为30亿美元。

路透本月稍早报导，Virtu由于等候监管审批，将IPO推后。监管机构预计在数天之内而非数周给予批准。

一位熟悉市场的消息人士周四表示，目前Virtu还没有设定IPO日期。

自4月以来，与Virtu从事类似电子做市业务的KCG Holdings Inc 股价已经下跌16.7%。

纽约州总检察长的发言人周五拒绝置评。其办公室发出询问信的消息最早由彭博报导。(完)