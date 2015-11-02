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国际财经 | 2015年 11月 3日 星期二 07:09 BJT

Visa将收购Visa Europe 交易总值最多可达212亿欧元

路透11月2日- 信用卡及借记卡公司Visa Inc(V.N)周一称，将以165亿欧元收购Visa Europe，并有可能最多追加47亿欧元。

Visa的首笔支付费用包括115亿欧元现金，以及估值50亿欧元的优先股。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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