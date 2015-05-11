Visa正洽购前分支Visa Europe 作价或达200亿美元-彭博

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月8日 - 彭博援引知情消息人士的话报导，全球最大信用卡及借记卡公司Visa(V.N)正在进行初步协商，收购前旗下分支Visa Europe Ltd，该交易作价可能高达200亿美元。
彭博称，协商还处在初步阶段，如果双方价格谈不拢，协商可能告吹。
Visa股价周五在纽约市场收升4.34%报69.47美元。
彭博称，讨论的价格区间介于150-220亿美元，两家公司都在与顾问进行沟通。
Visa去年表示，如果Visa Europe执行出售的选择权，那么其可能必须以超过100亿美元的价格买下总部位于伦敦的被授权商Visa Europe。
Visa Europe自2007年开始独立运营，目前是一家包含超过3,700家银行的合作组织，流通中的卡片数量超过5亿张。
Visa发言人拒绝置评，也未联系到Visa Europe予以置评。(完)
(编译 李爽 审校 张明钧)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。