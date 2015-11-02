焦点：Visa将以至多233亿美元收购Visa Europe 巩固业界领先地位

2009年10月27日资料图片，在华盛顿拍摄的Visa银行卡。 REUTERS/Jason Reed

路透11月2日 - 全球最大的支付网络公司Visa Inc(V.N)周一表示，将以至多233亿美元收购Visa Europe，以削减长期成本，并提高在欧洲市场的费用。Visa Europe曾经是Visa的子公司。

虽然收购价格高于许多人士的预期，但终于使Visa摆脱了近几个月受到的战略不确定性困扰。

2007年以前，Visa Inc和Visa Europe属于同一个全球银行所属网络。之后，该网络的大部分部门合并成了Visa Inc，并于2008年公开上市，而Visa Europe则单独成为了一家实体。

通过这笔交易，Visa网络的所有部门再次聚集到了一块，巩固了其对竞争对手万事达卡(MA.N)的领先地位。

按支付金额计算，2013年，Visa Europe在欧洲信用卡和借记卡市场占有52.2%的份额。

Visa表示，其将先支付165亿欧元的现金和可转换优先股，在交易完成四年后，再根据营收目标最多额外支付47亿欧元。

超过3,000家公司摩拳擦掌，准备从这宗收购案中分得一杯羹。

Bernstein分析师Chirantan Barua在研究报告中写道，在Visa Europe网路中最积极的银行--巴克莱(BARC.L)，可能是最大的赢家。

巴克莱在声明稿中表示，预期当交易结束后，明年税后可获利约4亿英镑(6.19亿美元)。

熟知此事的人士表示，该行总共可望取到高达12亿欧元。

莱斯银行集团 (LLOY.L)表示，预期当交易完成，税前可获利约3亿英镑；支付服务供应商Worldpay集团(WPG.L)表示，预期从该宗交易中可得到12.5亿欧元，包括交易结束时拿到的5.92亿欧元。

Visa则表示，目标是该交易在2020年可省下2亿美元，较目前的营运状况减少30%。多数省下的资金将来自于技术的整合。

执行长Charlie Scharf在同分析师的电话会议上谢绝透露欧洲定价的细节。

Visa亦公布了略低于预期的季度获利，多归因于成本增加。Visa股价收低3.04%，报75.22美元，午后盘中交易一度下滑3.4%。

该笔交易部分资金将通过发行最多160亿美元优先无担保债券筹得，预期将会冲减2016年会计年度全年调整后获利，但会增加2017年度营收和获利增长。

Visa称，2016年和2017年A类(Class A)普通股回购规模将会增加50亿美元，以抵消发行优先股的影响。

Visa公布，截至9月30日止的第四季净利跳增约41%，至15.1亿美元，合A类股调整后每股盈余(EPS)0.62美元，汤森路透I/B/E/S分析师原预期为0.63美元。

瑞银和摩根士丹利担当Visa Europe的咨询顾问，高盛和摩根大通为Visa Inc的交易顾问。(完)