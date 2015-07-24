Visa洽商与前分支Visa Europe重新合并 股价盘后大涨

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月23日 - 信用卡及借记卡公司Visa(V.N)正在洽商与前旗下分支Visa Europe重新合并，这项交易将扩大Visa的业务规模，以同劲敌万事达卡(MA.N)展开竞争。
Visa股价在盘后交易中上涨多达7.5%，至77.11美元。该公司此前还公布季度获利好于预期，因美国客户增加支出。
彭博5月援引知情消息人士的话报导，Visa正在进行初步协商，收购前旗下分支Visa Europe，该交易作价可能高达200亿美元。[nL3S0Y21Y5]
Visa和Visa Europe在2007年分拆，Visa于2008年上市。Visa Europe目前与欧洲银行业者展开合作，发卡数量超过5亿张。
根据Visa Europe网站，以支付价值计，该公司2013年在欧洲市场占据52.2%的市场份额。
KBW分析师Sanjay Sakhrani表示，这笔交易可以令Visa进入一个具有很大成长潜力的市场，“欧洲内部很多市场是新兴市场，比如东欧。”
中东欧、中东和非洲地区占Visa支付量的近4.8%。而万事达卡第一季总购买支付量中，欧洲约占26%。
Visa周四表示，它预计将在10月底完成就潜在“业务合并”的谈判，并将在第四季财报中披露相关的最新情况。
Visa的美国支付量在截至6月30日的第三季中增长8.7%。在以Visa卡支付的总交易量中，美国占一半以上。
Visa第三季净利升至17亿美元，合每A级股盈余0.69美元，上年同期分别为13.6亿美元和0.54美元。
总营业收入增长11.5%至35.2亿美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师原本平均预估Visa第三季营收为33.6亿美元，每A级股盈余0.59美元。(完)
(编译 杜明霞/白云; 审校 徐文焰/张涛)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。