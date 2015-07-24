Visa洽商与前分支Visa Europe重新合并 股价盘后大涨

路透7月23日 - 信用卡及借记卡公司Visa(V.N)正在洽商与前旗下分支Visa Europe重新合并，这项交易将扩大Visa的业务规模，以同劲敌万事达卡(MA.N)展开竞争。

Visa股价在盘后交易中上涨多达7.5%，至77.11美元。该公司此前还公布季度获利好于预期，因美国客户增加支出。

彭博5月援引知情消息人士的话报导，Visa正在进行初步协商，收购前旗下分支Visa Europe，该交易作价可能高达200亿美元。[nL3S0Y21Y5]

Visa和Visa Europe在2007年分拆，Visa于2008年上市。Visa Europe目前与欧洲银行业者展开合作，发卡数量超过5亿张。

根据Visa Europe网站，以支付价值计，该公司2013年在欧洲市场占据52.2%的市场份额。

KBW分析师Sanjay Sakhrani表示，这笔交易可以令Visa进入一个具有很大成长潜力的市场，“欧洲内部很多市场是新兴市场，比如东欧。”

中东欧、中东和非洲地区占Visa支付量的近4.8%。而万事达卡第一季总购买支付量中，欧洲约占26%。

Visa周四表示，它预计将在10月底完成就潜在“业务合并”的谈判，并将在第四季财报中披露相关的最新情况。

Visa的美国支付量在截至6月30日的第三季中增长8.7%。在以Visa卡支付的总交易量中，美国占一半以上。

Visa第三季净利升至17亿美元，合每A级股盈余0.69美元，上年同期分别为13.6亿美元和0.54美元。

总营业收入增长11.5%至35.2亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师原本平均预估Visa第三季营收为33.6亿美元，每A级股盈余0.59美元。(完)

(编译 杜明霞/白云; 审校 徐文焰/张涛)

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