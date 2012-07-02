独家：Visa续约奥运赞助至2020年

路透芝加哥10月27日电(记者Ben Klayman)---信用卡巨头Visa(V.N)将与国际奥委会(IOC)签订的奥运会独家赞助商协议延长八年，至2020年。Visa称，奥运会在全球的声望提升了Visa自身业务和品牌。

Visa表示，赞助协议将延长至2020年夏奥会。Visa1986年第一次成为奥运会顶级赞助商。

协议细则未被公布，合约中规定在奥运场馆只能使用Visa卡，Visa可以使用奥运五环标志。

不过分析人士称，可口可乐(KO.N)、麦当劳(MCD.N)等奥运顶级赞助商往往要提供1亿美元现金和实物服务作为赞助费，很多企业在奥运营销上的开支高达3亿美元。

国际奥委会已表示，希望为2010和2012年奥运会共筹集到10亿美元赞助，高於之前一届夏奥会和一届冬奥会共募集到的8.66亿美元。

“时间已证明奥运会推动了我们业务的增长，成为奥运会独家赞助商基本上是每一个企业的梦想，”Visa首席营销官Antonio Lucio说。他补充说，奥运会与足球世界杯是全球最具吸引力的两大体育盛事。Visa同时是世界杯赞助商。（完）

编译：杨思涵 发稿：王燕焜

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