独家：Visa续约奥运赞助至2020年

博尔特成体坛独特品牌 孕育巨大商业价值
路透伦敦8月6日电(记者Keith Weir)---博尔特在跑道上领先各路对手，此外他把自己无法匹敌的运动成就和个人的吸引力组合起来，在商业上也把对手们远远甩在身後。
路透芝加哥10月27日电(记者Ben Klayman)---信用卡巨头Visa(V.N)将与国际奥委会(IOC)签订的奥运会独家赞助商协议延长八年，至2020年。Visa称，奥运会在全球的声望提升了Visa自身业务和品牌。
Visa表示，赞助协议将延长至2020年夏奥会。Visa1986年第一次成为奥运会顶级赞助商。
协议细则未被公布，合约中规定在奥运场馆只能使用Visa卡，Visa可以使用奥运五环标志。
不过分析人士称，可口可乐(KO.N)、麦当劳(MCD.N)等奥运顶级赞助商往往要提供1亿美元现金和实物服务作为赞助费，很多企业在奥运营销上的开支高达3亿美元。
国际奥委会已表示，希望为2010和2012年奥运会共筹集到10亿美元赞助，高於之前一届夏奥会和一届冬奥会共募集到的8.66亿美元。
“时间已证明奥运会推动了我们业务的增长，成为奥运会独家赞助商基本上是每一个企业的梦想，”Visa首席营销官Antonio Lucio说。他补充说，奥运会与足球世界杯是全球最具吸引力的两大体育盛事。Visa同时是世界杯赞助商。（完）
编译：杨思涵 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦8月6日电(记者Keith Weir)---博尔特在跑道上领先各路对手，此外他把自己无法匹敌的运动成就和个人的吸引力组合起来，在商业上也把对手们远远甩在身後。
路透伦敦8月7日电（记者Karolos Grohmann）---伦敦奥运的田径赛场上，远程控制的迷你版“Mini”车来回穿梭，为运动员们送回标枪、铁饼和链球。这引发了一些品牌问题，公众追问伦敦奥运会是否还在坚持严格意义上的无广告场馆。
路透8月2日电（记者Nanette Byrnes and Kevin Drawbaugh）---当美国运动员们在伦敦的领奖台上弯下头接受奖牌时，有人希望这些运动员们不在担心他们的纳税问题。但是与生活中的大多数事情一样，奥运荣誉也有代价--奖金和奖牌要交税。