Visa季度获利优于市场预期 维持财测不变

路透1月28日 - 全球最大支付网络业者Visa (V.N)公布的季度获利优于市场看法，且未调降全年财测。许多华尔街分析师此前预期会调降。

在市场弥漫着全球经济放缓及强势美元等疑虑之际，Visa周四公布强劲财报带动股价在盘后上涨超过3%。

该公司表示，维持11月2日发布的全年获利及营收预估不变，但称跨境交易量成长趋缓以及美国交易活动不振，可能会影响其业绩。

根据汤森路透I/B/E/S，自从Visa上次给出财测之后，分析师平均将Visa获利预估调降近5%，营收预估则调降近2%。

Wedbush Securities分析师Gil Luria表示，“他们维持财测不变，尽管有关全球经济的评论令人感到非常忧心。”

Visa先前预估，以恒定美元汇率计算，经调整后class A每股获利成长幅度将为略超过10%，营收成长幅度则将介于个位数高档至两位数低档。

Luria称，尽管世界各地出现各种问题，但Visa仍持续表现良好，投资人料将备感振奋。

第四季美元兑一篮子货币平均价值较上年同期高出11.7%。

在截至12月31日的三个月内，以恒定美元汇率计算的Visa整体支付交易额成长11%至1.3万亿美元。

占整体支付额逾半的美国支付交易额则跳增9.5%。

这协助带动整体营业收入成长5.4%至35.7亿美元。

Visa净利成长23.7%至19.4亿美元，相当于Class A每股0.80美元。

排除2.55亿美元与重新评定Visa Europe卖权估值相关的非营业利润后，Visa的每股盈余为0.69美元，较分析师预期高出0.01美元。

Visa于11月宣布将买下往日的关系企业Visa Europe [nL3S12X68Q]。

道琼工业指数成分股Visa股价盘后上涨3.12%至71.49美元。(完)