美股业绩: Visa季度获利优于预期,批准17.5亿美元股票回购计划

路透2月6日 - 全球最大的信用卡和借记卡网络Visa 公布的季度获利连续第九个季度优于分析师预期,因刷卡支付金额加速增长.

公司获利升至13亿美元,或A类股每股1.93美元,上年同期分别为10亿美元和1.49美元.

Visa公布经调整的每股盈余(EPS)为1.82美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估为1.79美元.

总营业收入增长12%至28亿美元.

该公司亦批准了一项17.5亿美元的股票回购计划.

支付金额上升9%至1.1万亿(兆)美元.所处理的交易成长4%.

"Visa再次提交了一份强劲的季度营收和获利,得益于我们的全球业务取得成功."执行长Charlie Scharf在声明中表示.

前摩根大通 零售金融服务部门主管Scharf于11月时接任执行长.

Visa表示,预计2013年度净营收增长将呈较低的两位数,经调整的A类股EPS可能增长16-19%左右.

公司预计年度营业利润率约为60%.

Visa周三在纽约证交所收报160.82美元.(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)