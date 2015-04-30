美股业绩：Visa第二财季净利小降，受累于油价下滑和美元走强

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透4月30日 - 全球最大信用卡及借记卡公司Visa Inc 公布，会计年度第二季获利小幅下滑，因油价下跌和强势美元损及公司营收成长。
Visa是道琼工业指数成分股，其股价在盘后交易中下跌约1.7%。
“美元走强和汽油价格下滑造成的不利影响继续打压营收增长...”Visa执行长Charlie Scharf在一份声明中说。
在3月31日结束的第二财季，Visa净利小幅降至15.5亿美元，上年同期为16.0亿美元。合A类股(Class A)每股盈余(EPS)0.63美元。
营业收入从31.6亿美元升至34.1亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预计Visa第二财季EPS为0.62美元，营收为33.4亿美元。
截至周四收盘，Visa股价在过去12个月累计上涨约30%。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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