英国4月消费支出增长放缓 因通胀上升且薪资增长疲弱--Visa

路透伦敦5月8日 - 信用卡及借记卡公司Visa周一公布，英国4月消费者支出增长放缓，创出三年最低増幅之一，因通胀上升且薪资增长疲弱挤压了家庭的可支配收入。

Visa称，4月经通胀调整后消费者支出较上年同期仅增长0.5%，低于3月的增长1.0%。这是1月以来最低增幅，且远低于历史平均增幅1.4%。

“面对物价上升，加上薪资增长停滞，消费者只好省吃俭用。”Visa主管Kevin Jenkins称。

自去年英国退欧公投以来英镑贬值，已将通胀推升至2013年以来最高水准。

官方数据显示，英国2017年前三个月零售销售创下2010年以来最大降幅。而周一的数据显示，衡量包括旅馆和外食等更广泛的消费支出指标也疲弱乏力。

Visa的数据经过季节调整，因此无法像部分调查那样，直接回答支出疲弱是否与复活节时间落点有关的问题。今年复活节在4月，2016年则在3月。

另外，英格兰及威尔士特许会计师公会称，其会员的信心比起去年底已有上升。(完)