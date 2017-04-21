美股业绩：Visa季度获利优于预期，收购Visa Europe的效益显现

金砖国家：5月23日股汇市收盘纵览
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
路透4月20日 - 全球最大的支付网络运营商Visa Inc周四公布季度获利优于预期，并称预计全年获利将是在公司预估区间高端，因受惠于并购Visa Europe，并且在美国国内赢得大型发卡商的合约。
Visa股价上涨1.56%，报91.15美元。盘后一度上涨2.5%。该公司还宣布了50亿美元股票回购计划。
该公司称，截至3月31日的第二季中，以固定美元汇率计算的Visa总支付额增长37.2%至1.73万亿美元。
支付额的增长是因为有Visa Europe的助阵，Visa去年6月以230亿美元将其收购。
Visa最大市场美国的支付额以固定美元汇率计增加了11.7%，因获得大型发卡商与其签订合约，以及经济转强的助益。
美国经济更为健康，今年第一季就业增长强劲，收入增加，都预示消费支出改善，这点是Visa这种支付处理业者的重要经济指标。
这些趋势在提振季度获利和营收的同时，也有助Visa更新了全年度预测。Visa目前预计经调整的获利增幅将在15-17%的高端。
Visa并称，预计全年度营收在预估增幅16-18%的高端。
该公司第二季净利降至4.30亿美元，或合A类股每股获利0.18美元，反映Visa Europe相关的15亿美元一次性费用。上年同期为净利17.1亿美元或每股0.71美元。
扣除一次性项目，Visa的A类股每股获利0.86美元，高于汤森路透I/B/E/S平均预估的0.79美元。
净营业收入增长23.5%至44.8亿美元。分析师平均预估42.9亿美元。
截至周四，Visa股价一年来上涨12.3%。该公司为道琼成分股。(完) (编译 李婷仪/张若琪 审校 张荻)
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2% 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 10.2 10.2 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -3.3% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差41.4 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 398.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,269.1