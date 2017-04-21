美股业绩：Visa季度获利优于预期，收购Visa Europe的效益显现

路透4月20日 - 全球最大的支付网络运营商Visa Inc周四公布季度获利优于预期，并称预计全年获利将是在公司预估区间高端，因受惠于并购Visa Europe，并且在美国国内赢得大型发卡商的合约。

Visa股价上涨1.56%，报91.15美元。盘后一度上涨2.5%。该公司还宣布了50亿美元股票回购计划。

该公司称，截至3月31日的第二季中，以固定美元汇率计算的Visa总支付额增长37.2%至1.73万亿美元。

支付额的增长是因为有Visa Europe的助阵，Visa去年6月以230亿美元将其收购。

Visa最大市场美国的支付额以固定美元汇率计增加了11.7%，因获得大型发卡商与其签订合约，以及经济转强的助益。

美国经济更为健康，今年第一季就业增长强劲，收入增加，都预示消费支出改善，这点是Visa这种支付处理业者的重要经济指标。

这些趋势在提振季度获利和营收的同时，也有助Visa更新了全年度预测。Visa目前预计经调整的获利增幅将在15-17%的高端。

Visa并称，预计全年度营收在预估增幅16-18%的高端。

该公司第二季净利降至4.30亿美元，或合A类股每股获利0.18美元，反映Visa Europe相关的15亿美元一次性费用。上年同期为净利17.1亿美元或每股0.71美元。

扣除一次性项目，Visa的A类股每股获利0.86美元，高于汤森路透I/B/E/S平均预估的0.79美元。

净营业收入增长23.5%至44.8亿美元。分析师平均预估42.9亿美元。

截至周四，Visa股价一年来上涨12.3%。该公司为道琼成分股。(完) (编译 李婷仪/张若琪 审校 张荻)