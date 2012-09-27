美国财政部次长布雷纳德本周访华

路透华盛顿9月26日电---美国财政部周三称，美国财政部国际事务次长布雷纳德（Lael Brainard）将於9月底前访问中国，商讨改善美国企业在华机遇事宜。

布雷纳德9月26-27日的访华之行正值美国总统竞选期，而奥巴马的经济政策又是竞选辩论的焦点。

布雷纳德访华时间恰好在美国财政部发布半年度汇率报告之前。按法律规定，美国财政部应在每年的4月15日和10月15日发布该报告，但报告经常被推迟发布。

罗姆尼竞选阵营曾表示，奥巴马政府应正式宣布中国为汇率操纵国，而且要按时发布这份报告。

白宫一位发言人被问及奥巴马政府是否在考虑这麽做时称：“我们看到（中国）的汇率状况已有些改善，但这还不够，我们一直在敦促中方进一步改善。”

中国上次於1994年被列为汇率操纵国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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