独家：瑞士航企VistaJet与银行商讨出售业务 交易价值或达9亿美元

路透伦敦7月14日 - 两名金融业消息人士称，瑞士民间航空企业VistaJet正与银行业者商讨，可能出售业务，获得9亿美元资金。

一名消息人士称，VistaJet接近指定金融顾问公司，可能在9月启动出售程序。该公司以独特的银机(silver plane)着称，这种飞机每小时飞行费用约为10,000欧元(13,600美元)。

VistaJet一名发言人称，公司创始人Thomas Flohr在最近很多次采访中表示，没有出售计划，公司暂时不会出售。

对该部门估值比较难，因相关企业多为私有。不过加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)去年以1.95亿美元出售FlexJet，分析师估算这笔交易价值为核心获利(未计利息、税项、折旧及摊销之利润/EBITDA)的8-9倍。

一名消息人士称，VistaJet核心获利约为1亿美元，按照上述比例计算，交易价值最高为9亿美元。

消息人士称，私募基金业者购买的机率最大。一名消息人士称，该公司的客户包括俄罗斯高官和中国企业家等，或许是一个很有吸引力的炫耀资产。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 张明钧)

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