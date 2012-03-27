瑞士VistaJet联手国航开拓中国公务机市场

路透香港3月27日电---瑞士公务机运营商VistaJet周二表示,可望顺利在2015年之前使机队规模翻倍,并将与中国国际航空(0753.HK)(601111.SS)结盟,以满足中国日益增长的私人喷气机服务需求.

VistaJet称,公司计划在2015年之前将机群数量翻倍至60架以上.

VistaJet在声明中称,该公司已经与国航下属的私人飞行部门--北京航空签署协议,将研究共同营销和业务机会,VistaJet也将正式进入中国市场.(完)

--编译 李春喜;审校 蔡美珍

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