瑞士VistaJet联手国航开拓中国公务机市场

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港3月27日电---瑞士公务机运营商VistaJet周二表示,可望顺利在2015年之前使机队规模翻倍,并将与中国国际航空(0753.HK)(601111.SS)结盟,以满足中国日益增长的私人喷气机服务需求.
VistaJet称,公司计划在2015年之前将机群数量翻倍至60架以上.
VistaJet在声明中称,该公司已经与国航下属的私人飞行部门--北京航空签署协议,将研究共同营销和业务机会,VistaJet也将正式进入中国市场.(完)
--编译 李春喜;审校 蔡美珍
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