视觉中国拟与全球在线图片巨头Getty Images股权投资合作

路透上海2月19日 - 继收购微软(MSFT.O)创始人比尔.盖茨旗下全球图片库后，中国图片和视频内容提供商--视觉（中国）文化发展股份有限公司(000681.SZ)周五公告称，拟与全球在线图片巨头Getty Images就区域市场进行股权投资合作，视觉中国以现金投资不超过1亿美元。

视觉中国公告称，近日公司与Getty就其区域市场投资事宜进行了深入洽谈，目前已达成原则性共识，基本确定公司以股权投资合作的方式与Getty进行区域市场合作。双方正在就协议的执行细节进行磋商。

此前，Getty Images已是视觉中国全资子公司华盖创意的国际战略合作伙伴，华盖创意的域名为gettyimages.cn。

Getty Images是世界领先的创意图片、影视和多媒体产品创作者和经销商，为100多个国家的商业客户提供服务，包括众多在全球最具影响力的报纸、杂志、广告、电影、电视等。

视觉中国1月底宣布，拟以不超过1亿美元的对价，收购比尔.盖茨旗下全球第二大高端视觉内容版权服务提供商Corbis Images拥有的全球图片库等资产，收购资产包含Bettmann和Sygma两大全球知名自有版权图片库，拥有近5,000万张原版图片、底片、印刷物等档案，记录了19世纪至20世纪全球重大历史事件。

视觉中国自1月29日起停牌，因其与Getty Images洽谈合作事宜。停牌前，该股收报23.5元，公司股票将于周五复牌。

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