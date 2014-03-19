虚拟信用卡和二维码支付达标后可重获许可--支付清算协会

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海3月19日 -上海证券报周三报导，中国支付清算协会副会长蔡洪波表示，对于目前被央行暂时叫停的虚拟信用卡和二维码支付业务，“下一步要对其安全体系进行建立，然后达标，再来推广这个应用，我觉得还是有可能这么做的。”
由于支付清算协会的主管单位为央行，报导指出蔡洪波的这番表态亦被一些人视为对于暂停虚拟信用卡和二维码支付的“半官方”回应。近期央行暂停了虚拟信用卡和线上二维码支付业务。
蔡洪波称，银行发信用卡是需要面签的，这种面签不是中国的特例，而是全世界总结出来的铁的规律，面签是最安全的。而现在看，虚拟信用卡，在网上账户还没有完全实名的情况下，通过线上发卡，省去和弱化了身份验证的环节，从合规性和风险要求上，应该说是存在一些问题的。
而在谈及二维码支付时，他表示，当前二维码的技术安全标准缺失，在支付流程中如何保证二维码的唯一性和安全性，以及交易的不可抵赖性等都需要进一步的完善。他说：“实际上二维码有一定的安全性，但是这个安全性目前是否达到了金融支付的标准要求，还没有统一的说法，所以这也成为叫停二维码支付的主要原因。”
他认为，需要建立一个安全体系，在达标后，才能推广这个应用。因而，这两项业务并非完全没有续做的可能。
对于余额宝等互联网金融产品所带来的正面影响，蔡洪波给予了肯定，但他同时也指出了一个事实，那就是创新更多专注于市场规模的扩大、效率的提升，但在风险防范方面关注的往往不太够。
蔡洪波提出，无论是互联网企业还是传统的金融机构，只要其从事的金融业务相同，原则上就应该接受同样的监管，线上线下金融业务的监管原则也应该一致。
对机构监管，他透露要通过市场准入实行准备金拨备、最低资本约束等监管措施；对功能监管，一方面是要在分业监管的框架下，按照“谁家孩子谁抱走”的原则，由相应的行业监管部门负责，同时对于跨界和交叉性互联网金融业务要加强监管部门之间的协调。 （完）
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。