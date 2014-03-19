虚拟信用卡和二维码支付达标后可重获许可--支付清算协会

路透上海3月19日 -上海证券报周三报导，中国支付清算协会副会长蔡洪波表示，对于目前被央行暂时叫停的虚拟信用卡和二维码支付业务，“下一步要对其安全体系进行建立，然后达标，再来推广这个应用，我觉得还是有可能这么做的。”

由于支付清算协会的主管单位为央行，报导指出蔡洪波的这番表态亦被一些人视为对于暂停虚拟信用卡和二维码支付的“半官方”回应。近期央行暂停了虚拟信用卡和线上二维码支付业务。

蔡洪波称，银行发信用卡是需要面签的，这种面签不是中国的特例，而是全世界总结出来的铁的规律，面签是最安全的。而现在看，虚拟信用卡，在网上账户还没有完全实名的情况下，通过线上发卡，省去和弱化了身份验证的环节，从合规性和风险要求上，应该说是存在一些问题的。

而在谈及二维码支付时，他表示，当前二维码的技术安全标准缺失，在支付流程中如何保证二维码的唯一性和安全性，以及交易的不可抵赖性等都需要进一步的完善。他说：“实际上二维码有一定的安全性，但是这个安全性目前是否达到了金融支付的标准要求，还没有统一的说法，所以这也成为叫停二维码支付的主要原因。”

他认为，需要建立一个安全体系，在达标后，才能推广这个应用。因而，这两项业务并非完全没有续做的可能。

对于余额宝等互联网金融产品所带来的正面影响，蔡洪波给予了肯定，但他同时也指出了一个事实，那就是创新更多专注于市场规模的扩大、效率的提升，但在风险防范方面关注的往往不太够。

蔡洪波提出，无论是互联网企业还是传统的金融机构，只要其从事的金融业务相同，原则上就应该接受同样的监管，线上线下金融业务的监管原则也应该一致。

对机构监管，他透露要通过市场准入实行准备金拨备、最低资本约束等监管措施；对功能监管，一方面是要在分业监管的框架下，按照“谁家孩子谁抱走”的原则，由相应的行业监管部门负责，同时对于跨界和交叉性互联网金融业务要加强监管部门之间的协调。 （完）

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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