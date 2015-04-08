独家：维旺迪考虑收购Sky 建立泛欧付费电视巨擘--消息人士

路透伦敦4月7日 - 三名知情人士透露，法国综合性媒体公司维旺迪(VIV.PA)考虑收购付费电视公司Sky(SKYB.L)，作为扩展自身电视部门Canal Plus覆盖范围的几个选项之一。

其中一名知情人士称，维旺迪在此之前曾评估土耳其和欧洲其他快速成长市场中规模较小的付费电视收购目标。

消息人士称，Sky市值176亿英镑(260亿美元)，但如果包括债务在内，维旺迪的收购代价可能高达280亿英镑。

梅铎(默多克,Rupert Murdoch)旗下的21世纪福斯(福克斯)(FOXA.O)持有Sky的39%股权；维旺迪董事长和最大股东Vincent Bollore最近将维旺迪持股比例提高至12%。

知情人士称，Bollore认为Canal Plus对维旺迪的业务非常重要，若没有他的全力支持，维旺迪无法提出收购提议。

“最终决定权在Bollore手里，”一位知情人士称。

维旺迪、Sky和Bollore的发言人拒绝置评。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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