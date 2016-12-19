维旺迪否认将收购意大利广播电视机构Mediaset

路透米兰12月17日 - 维旺迪(威望迪,Vivendi)(VIV.PA)周六否认计划收购意大利电视公司Mediaset(MS.MI)。此前其买下后者五分之一的股权，引发意大利政府不满。

维旺迪在有企业狙击手之称的法国亿万富豪Vincent Bollore带领下，达成持股20%的初步目标，已成为仅次于Fininvest的Mediaset第二大股东。

意大利政府警告维旺迪不要对Mediaset展开敌意收购。Mediaset是意大利最大的民间广播电视机构，也是该国最大雇主之一。

官员们担心，Bollore已掌控Telecom Italia(TLIT.MI)，并且是Mediobanca(MDBI.MI)的主要股东，最终他可能对意大利的企业格局施加更大影响力。

意大利电信监管机构本周警告维旺迪，想要集中Mediaset和Telecom Italia控制权的任何企图都可能是违法的。

但维旺迪执行长Arnaud de Puyfontaine接受意大利晚邮报(Corriere della Sera)采访时指出，这一行动并非出于恶意，而是Bollore打造拥有全球业务触角的欧洲企业这一计划的一部分。

“我们有长远眼光，我们希望成为(Mediaset的)产业合作伙伴，”他说。

他否认维旺迪正寻求收购Mediaset，称若该公司真有此意，那应该已经发起收购要约了。

“我们有这么做的条件，”他对该报表示，并补充称维旺迪已支出大约8亿欧元(8.36亿美元)用于获得这20%股权。

不过他拒绝澄清维旺迪以后是否可能发起收购。“我无可奉告，”他说。(完)