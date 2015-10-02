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国际财经 | 2015年 10月 2日 星期五 09:20 BJT

独家：法国维旺迪将对意大利电信的持股比重提高至约19%--消息

路透米兰/巴黎10月1日 - 四位知情消息人士表示，法国维旺迪(威望迪/Vivendi)(VIV.PA)已采取措施，以将其对意大利电信(Telecom Italia)(TLIT.MI)的持股比重提高至相当于普通股股本的19%左右，藉此增加其该集团的影响力。

其中两位人士表示，维旺迪已透过衍生性合约来提高持股比重。还有一位人士表示，其增加的持股是在公开市场上买进，但未提供明确的时间点。

维旺迪及意大利电信均不愿置评。(完)

(编译 戴素萍 审校 张若琪)

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