独家：法国维旺迪将对意大利电信的持股比重提高至约19%--消息

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透米兰/巴黎10月1日 - 四位知情消息人士表示，法国维旺迪(威望迪/Vivendi)(VIV.PA)已采取措施，以将其对意大利电信(Telecom Italia)(TLIT.MI)的持股比重提高至相当于普通股股本的19%左右，藉此增加其该集团的影响力。
其中两位人士表示，维旺迪已透过衍生性合约来提高持股比重。还有一位人士表示，其增加的持股是在公开市场上买进，但未提供明确的时间点。
维旺迪及意大利电信均不愿置评。(完)
(编译 戴素萍 审校 张若琪)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。