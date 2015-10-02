独家：法国维旺迪将对意大利电信的持股比重提高至约19%--消息

路透米兰/巴黎10月1日 - 四位知情消息人士表示，法国维旺迪(威望迪/Vivendi)(VIV.PA)已采取措施，以将其对意大利电信(Telecom Italia)(TLIT.MI)的持股比重提高至相当于普通股股本的19%左右，藉此增加其该集团的影响力。