万科1-7月销售1142亿元 同比增长17%

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海8月5日 - 中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周二公告称，前七个月公司累计实现销售面积958.0万平方米，销售金额1,142.3亿元人民币，分别同比增长14.8%和17.0%。
公告并显示，7月份公司实现销售面积136.7万平方米，销售金额133.2亿元。
万科并称，近一个月公司新增项目两个，即南昌青云谱港都项目和嘉兴城南路东地块项目，合计须支付地价款约2.2亿元。
万科A股周一收报9.95元，过去一个月累计上涨约17.5%。（完）
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(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。