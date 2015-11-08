大众称将承担瞒报碳排放导致的车主额外税负

路透汉堡/布鲁塞尔11月6日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周五称，由于其瞒报在欧洲约80万辆汽车的二氧化碳排量使车主多付的税金，将由该公司承担，其面临的数十亿欧元成本还将增加。

大众通过大幅减支计划以支付排放丑闻相关费用的能力遭到劳工议会挑战，意味着公司在已经面对监管部门、投资者和消费者的联合攻击的同时，即将面临内部争斗。

大众还确认，第三名受丑闻牵连的高管将离开公司。大众称，负责高尔夫G7和奥迪A5等车型的设计主管Walter Maria de Silva将在11月底退休。

自排放丑闻曝出后，大众一直遭到议员、监管部门、投资者和消费者的抨击。

美国加州空气资源委员会主管Mary Nichols在接受德国杂志WirtschaftsWoche采访时称，“大众目前没有正确应对丑闻。”

该杂志援引她的话称，“每增加一克的一氧化氮排放，都会加剧居民的健康风险。大众既没有承认，也没有做出什么努力来解决这个问题。”(完)