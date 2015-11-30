大众将在德国召回246万辆装有非法排放控制软件的汽车

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透法兰克福11月30日 - 德国世界报周一报导，仅在德国，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) (VOWG_p.DE)就得召回246万辆装配有非法排放控制软件的汽车。
报导称，需要改装的德国大众品牌汽车为154万辆，奥迪531,813辆，斯柯达(Skoda)286,970辆，以及西亚特(Seat)104,197辆。报导未透露消息来源。
大众汽车曾表示，欧洲约有850万辆车需要改装。在非正常业务时间，记者未能立即联系到大众相关人士置评。
大众汽车已经拨出67亿欧元(70.9亿美元)支应柴油车召回成本，另拨出20亿欧元用于操纵碳排放水平一事相关的赔偿。
大众汽车表示，已获得德国联邦运输管理处(KBA)批准，改装逾90%受影响的汽车，其中包括1.6升和2升发动机款。
分析师曾表示，操纵柴油车排放测试相关的罚款、诉讼和车辆改装成本有可能高达400亿欧元。(完)
(编译 孙国玉；审校 龚芳)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。