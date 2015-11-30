大众将在德国召回246万辆装有非法排放控制软件的汽车

路透法兰克福11月30日 - 德国世界报周一报导，仅在德国，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) (VOWG_p.DE)就得召回246万辆装配有非法排放控制软件的汽车。

报导称，需要改装的德国大众品牌汽车为154万辆，奥迪531,813辆，斯柯达(Skoda)286,970辆，以及西亚特(Seat)104,197辆。报导未透露消息来源。

大众汽车曾表示，欧洲约有850万辆车需要改装。在非正常业务时间，记者未能立即联系到大众相关人士置评。

大众汽车已经拨出67亿欧元(70.9亿美元)支应柴油车召回成本，另拨出20亿欧元用于操纵碳排放水平一事相关的赔偿。

大众汽车表示，已获得德国联邦运输管理处(KBA)批准，改装逾90%受影响的汽车，其中包括1.6升和2升发动机款。

分析师曾表示，操纵柴油车排放测试相关的罚款、诉讼和车辆改装成本有可能高达400亿欧元。(完)