焦点：欧洲新车的实验室测试和实际驾驶的排放数据相差很大--报告

图为大众汽车在墨西哥普埃布拉的制造工厂。 REUTERS/Imelda Medina

路透布鲁塞尔9月28日 - 一个环保运动组织周一表示，欧洲新出厂汽车的二氧化碳排放量比实验室测试显示的水平平均高出40%，并称大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)(VOWG_p.DE)的排放造假只是冰山一角。

大众汽车已承认，使用一种名为失效装置(defeat device)的软件，来确保其通过美国的氧化物排放测试，并称排放丑闻影响车辆达1,100万辆。

交通与环境(T&E)发布的新报告称，其数据并未证明其他汽车生产商也在使用这一装置。

但该组织称，实验室测试结果与实际驾驶中的二氧化碳和氧化物排放数据相差非常大，以致于必须要进行进一步的调查，以查明汽车生产商采用了何种措施来掩盖二氧化碳排放。

他们的分析显示，奔驰(DAIGn.DE)、宝马(BMWG.DE)和标致(PEUP.PA)等符合欧盟新标准的一些汽车，耗油量比制造商声称的水平高出约50%。

耗油与二氧化碳排放有关，因此耗油量越大，意味着二氧化碳排放越多。

T&E通过数年的研究才公布实验室结果与实际行驶耗油量的差距。该机构在1998年公布了首份报告。

该机构周一在一份声明中称，差距太大，无法通过测试中采用的寻常行为解释，比如封住车门以减小风的阻力，并用特殊的驾驶路面和轮胎等。

欧盟执委会已经提议通过新的立法来缩窄这一差距，欧洲议会成员国上周投票通过了一项修正案，试图确保其如期通过，并不因一些机构的游说而放松要求。

T&E基于与国际清洁交通委员会(International Council on Clean Transportation)的合作得出这一分析报告。后者帮助在美国曝光了大众尾气事件。

分析结果发现，欧盟汽车的官方二氧化碳检测水平与实际排放量差距在2001-2014年之间从平均8%上升至40%。

对于有些车型，差距甚至更大。奔驰(平治/宾士/Mercedes-Benz)检测水平与实际排放量平均差距为48%，其新出的A、C和E级车型差距甚至超过50%。

“大众丑闻只是冰山一角，”T&E的清洁汽车经理Greg Archer表示，他并称二氧化碳排放量差距对一名普通驾驶人平均每年带来的成本为450欧元。

T&E称，只有日本的丰田汽车(7203.T)在不利用检测弹性的情况下，可能已经达到欧盟2015年每行驶1公里排放130克二氧化碳的目标。

新的排放目标已经提高至到2021年之前达成每公里排放95克二氧化碳。在德国总理梅克尔2013年介入后，汽车制造商获得多一年实现新目标的缓冲期。

代表欧洲主要汽车商的欧洲汽车工业协会(ACEA)表示，没有证据表明违法的“失效装置”在欧洲汽车业普遍使用。

该组织周一发布声明称，当前的检测机制是在80和90年代开发出来的，因此没有考虑到能影响能源消耗的新技术。ACEA并称，它支持开发新的检测机制。(完)