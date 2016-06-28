大众汽车美国排放丑闻和解金额高达150亿美元--消息人士

路透华盛顿6月27日 - 一消息人士周一表示，大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) (VOWG_p.DE)与美国政府监管机关及近50万名柴油车车主，就涉及排放污染车辆的和解金额超过150亿美元。

这项和解案将于周二在华府宣布，消息人士表示，其中100.3亿美元用于47.5万辆排放超标车辆的回购事宜；另外近50亿美元资金用来补救柴油引擎过度排放与促进汽车零排放技术。

另一消息人士表示，周二也将宣布大众汽车与几乎美国各州所有检察长就柴油引擎过度排放的和解案，和解金额料超过5亿美元，和解总金额将超过150亿美元。

美国国家环境保护局(EPA)与大众汽车皆拒绝回应。

消息人士称，和解包括27亿美元补偿柴油排放超标的基金，以及20亿美元绿色能源和零排放汽车计划。第一位消息人士称，如果大众在2019年年中之前不修理或买回85%的汽车，那么柴油排放补偿基金规模可能提高。

关于大众是否会买回8.5万辆3.0公升的保时捷、奥迪和大众轿车和SUV汽车，以及承认违反清洁空气法后可能面临的民事罚款规模，大众仍必须与监管机构达成协议。

美国旧金山地区法院法官Charles Breyer将在7月26日举行听证会，决定是否初步批准该和解。如果予以批准，之后他将举行听证会以最终批准。第一位消息人士称，回购汽车开始时间可能不早于10月。(完)