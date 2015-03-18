越南总理出访澳洲 呼吁在南中国海“自我克制”

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透悉尼3月18日 - 越南和澳大利亚周三呼吁在南中国海“自我克制”，警告不要单方面使用武力。两国话锋所指显然是中国，后者在该地区日益强烈的影响力令相关国家感到不安。
越南总理阮晋勇在堪培拉会见澳大利亚总理阿博特，他们将签署涉及安全和气候变化等问题的协议。
阮晋勇对澳大利亚议会称，有必要起草南海行为准则。
“我们同意……要进行自我克制，避免采取可能导致该地区紧张局势升级的行为，包括使用武力单方面改变现状，”阮晋勇说道。
阮晋勇还表示，澳大利亚和越南致力于紧密合作，加深两国友谊。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。