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时事要闻 | 2015年 3月 18日 星期三 13:35 BJT

越南总理出访澳洲 呼吁在南中国海“自我克制”

路透悉尼3月18日 - 越南和澳大利亚周三呼吁在南中国海“自我克制”，警告不要单方面使用武力。两国话锋所指显然是中国，后者在该地区日益强烈的影响力令相关国家感到不安。

越南总理阮晋勇在堪培拉会见澳大利亚总理阿博特，他们将签署涉及安全和气候变化等问题的协议。

阮晋勇对澳大利亚议会称，有必要起草南海行为准则。

“我们同意……要进行自我克制，避免采取可能导致该地区紧张局势升级的行为，包括使用武力单方面改变现状，”阮晋勇说道。

阮晋勇还表示，澳大利亚和越南致力于紧密合作，加深两国友谊。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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