“僵尸企业”长期困扰越南贸易梦

(本文由路透中文网编译提供)

路透胡志明市/河内1月28日（记者 Lien Hoang/Mai Nguyen） - Nguyen Nam在胡志明市拥有一家工程服务公司，既不交税，也不发工资，同时也没有任何收入。

Nam把它叫做“僵尸企业”，这在越南是常见的用语。越南政府吸引外资和重振国内无效率企业的努力导致很多中小企业陷入困境。

小企业是越南成为全球制造业巨头目标的重要一环，越南准备签署一系列国际贸易协议，但很多小企业没有竞争力、管理不善而且负债累累。

去年有创纪录的67,800家企业倒闭，2013年和2012年分别为60,737家和54,277家。

“这真是浪费，”34岁的Nam说道，Nam在利润率下滑的情况下裁员。“这令人伤心，因为它好像……是自己的孩子，如果你发现它要死了，你会感觉非常悲伤。这是我的切身感受。”

越南企业中90%为中小企业，但很多像Nam所拥有的公司，只剩下了名字，而且背负着数百万美元的未付贷款和税负。

这让越南头疼。越南2009年投入了90亿美元拯救企业，但收效甚微。越南总理阮晋勇曾表示，越南50万家企业太小、太弱，甚至无法参与国内竞争。

越南的银行由于贷款不谨慎，坏账率在亚洲处于很高水平，于是很多中小企业被拒之门外，导致这些企业陷入信贷困境。

令企业主烦恼的是，以贪污和浪费出名的国有企业占越南信贷的50%，同时在坏账中也占有很大比例，但仍能获得优待。

Nguyen Son在胡志明市拥有一家出版企业，但该公司从2011年以来就什么都没有出版过。他说他通过行贿获得贷款，利息超过20%。

“对于我这样的普通人来说，这非常难；但对有当局和政客支持的大商人来说，这很简单。”他说道。

越南政府上个月发布文件提到增强国内竞争力的计划，“以社会主义为导向。”文件称，坏账问题会得到解决，本地产品将获得推广，程序将简化，中小企业将获得更好的信贷支持。但越南政府并没有说明如何实现这些目标。

不过希望也是存在的。越南纺织业正在挑战自我，可能在跨太平洋伙伴关系协议(TPP)市场上超越中国。去年越南服装和鞋类产品出货量达310亿美元，占到世界鞋出货量的十分之一。

随着一些企业倒闭，新的企业也在开张，去年和2013年新开企业分别为74,842家和76,955家企业。

前政府顾问Le Dang Doanh指出，政府将重点转为打造国内商业基础对这些企业的生存至关重要。

“我们过度地追逐外企……我们不能依赖外企实现工业化。我们不能说三星是我们的品牌。”Doanh说道。

“越南企业需要改革，并强力改变方向。”（完）