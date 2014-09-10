独家：委内瑞拉油企PDVSA为美国分支寻找买家

大众汽车第一季营业利润跳增 主因大众品牌战绩明显好转
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。
路透纽约9月9日 - 据两位知情人士透露，委内瑞拉国营石油公司PDVSA 正为旗下美国分支Citgo Petroleum寻找买家，争取在9月底前收到初步收购提案，交易金额可能至多达100亿美元。
分析师称，委内瑞拉出售Citgo部分归因于现金短缺；由于要用石油向中国偿付债务，而无法靠出售原油来增加收入，政府的现金状况吃紧。但委内瑞拉政府否认存在现金流问题。
政府内部对此交易存在争议，并且认为这是一项私有化交易，与持续数年的社会主义政策相左。
知情人士近日表示，投资银行Lazard (LAZ.N)代表PDVSA负责Citgo的出售事宜，并已向潜在买家提供出售信息。由于交易尚未公开，此人士要求匿名。
PDVSA还与艾克森美孚(XOM.N)分别持有美国路易斯安那州沙尔梅特(Chalmette)炼厂各50%的股权。PDVSA已另外接触德意志银行(DBKGn.DE)研究出售沙尔梅特炼厂股权事宜。
四名人士透露，根据Lazard提供的资料，待售资产每年的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约达15亿美元。
其中三名人士指出，Citgo资产售价可能介于80-100亿美元，其中最核心的资产为三家炼厂，合计日产能达74.9万桶。(完)
(编译 许娜；审校 李婷仪)
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