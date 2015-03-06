越共总书记将访美 两国在人权问题上仍有分歧

路透河内3月6日 - 美国驻越南大使Ted Osius周五称，越南共产党中央总书记阮富仲今年将访问美国；这凸显两国关系迅速加强，但两国在人权问题上仍有分歧。

阮富仲将成为首位访问美国的越共总书记。越南公安部部长也将访美。外界广泛指责越南警方侵犯人权，打压政府批评人士。

“经常性高层访问有助于双方增进了解，”Osius在河内一所大学发表讲话时说道。“这种互相了解正从口头转化为行动。”

“越南应该有很多朋友，特别是处在一个复杂和多变的地区。但美国能提供很多……加强越南在短期、中期和长期的安全。”

但越南的人权问题一直是个症结，美国等西方国家指责越南逮捕、拘押和骚扰政治博客博主、抗议者和活动分子。尽管一些人被释放，很多人仍在被扣留，并且逮捕行动仍在继续。

“只有人权问题取得明显进展，我们的关系才能充分发挥其潜力，”Osius说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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