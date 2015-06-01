美越两国防长讨论南中国海填海造地问题

路透河内6月1日（记者 David Alexander） - 美国国防部长卡特周一与越南国防部长冯光青会面，探讨他所提出的停止在南中国海进行岛礁建设的呼吁；越南国防部长称越南没有扩大自己的岛屿，但采取了措施防止海蚀。

卡特在联合记者会上表示，他与冯光青探讨了他所提出的永久性停止填海造地和军事化利用的建议，越南方面正在考虑这项建议。

卡特正在对亚太地区进行为期11天的访问。他承认其他国家也进行了填海项目，包括越南等国，并督促这些国家停止相关活动。但他指出，中国填海造地的规模超过了其他国家，影响了安全局势。中国驳斥了这种说法。

在记者会上，冯光青和卡特被问到卡特是否要求越南停止填海造地活动时，冯光青表示双方讨论了这个问题。

“越南近期对主权范围内的岛礁进行了整固，”冯光青对记者们说道，并提到越南军队驻扎在九个“露出水面的岛礁”和12个“淹没在水下的暗礁”上。

“我们在露出水面的岛礁筑堤，防止海蚀，确保岛上人民和士兵的安全。”

“在淹没在水下的暗礁上，我们只建设了能够容纳几个人的小房子，并没有进行扩张。我们的工作完全出于民用目的。”（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。