委内瑞拉宣布进入“经济紧急状态” 凸显危机深重

路透加拉加斯1月15日 - 委内瑞拉政府周五颁布政令，宣布国家进入“经济紧急状态”，该国当天还公布的今年第一份数据报告还表明，由于低油价的影响以及以政府为主导的经济模式步履维艰，委内瑞拉经济衰退程度相当之深。

委内瑞拉央行公布，该国2015年头九个月经济萎缩4.5%。同期通胀年率飙升至141.5%，为全球最差。(bit.ly/1KhKHYy)

委内瑞拉是石油输出国组织(OPEC)成员国，经济对石油依赖很大，2016年表现料仍糟糕。在12月选举中，委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)失去了对国会的控制，因为选民对这场经济危机感到愤怒。

委内瑞拉政府的政令宣布进入为期60天的“经济紧急状态”，赋予马杜罗更大权力，以干预企业并采取外汇限制举措。不过反对党领导的国会称有权批准或否决该政令。

“我们正面临真正的风暴，”马杜罗在对国会发表国情咨文时说。“这场风暴并不像某些人认为的那样，是马杜罗一个人的事情，而是席卷全国、会影响到委内瑞拉每个家庭的风暴。”

他承诺尽管国际储备下滑，但委内瑞拉会继续偿还外债，否认华尔街针对今年委内瑞拉将发生债务违约的悲观看法。

他还坚称，被大量补贴的能源价格现在已经到了上调的时候。分析师称，此举对充实外汇储备至关重要，但由于存在政治成本，马杜罗虽然不断承诺，却一直回避实行。(完)