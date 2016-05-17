沃达丰年度基础获利重返成长 得益于欧洲市场回升

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月17日 - 全球第二大行动电话系统营运商沃达丰(VOD.L)周二公布，全年基础营收及核心获利均录得成长，为2008年以来首次，主要得益于欧洲市场第四季营收重返成长。
沃达丰全年基础营收409.7亿英镑(590亿美元)，成长幅度2.3%，且大致符合市场预测，受到南非、埃及、土耳其市场表现改善提振。
沃达丰的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为116.1亿英镑，略低于市场预测。
沃达丰表示，预期今年基础获利增幅将提高至3-6%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。