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国际财经 | 2016年 5月 17日 星期二 15:59 BJT

沃达丰年度基础获利重返成长 得益于欧洲市场回升

路透伦敦5月17日 - 全球第二大行动电话系统营运商沃达丰(VOD.L)周二公布，全年基础营收及核心获利均录得成长，为2008年以来首次，主要得益于欧洲市场第四季营收重返成长。

沃达丰全年基础营收409.7亿英镑(590亿美元)，成长幅度2.3%，且大致符合市场预测，受到南非、埃及、土耳其市场表现改善提振。

沃达丰的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为116.1亿英镑，略低于市场预测。

沃达丰表示，预期今年基础获利增幅将提高至3-6%。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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