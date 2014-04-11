版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 15:15 BJT

欧洲个股：英国沃达丰再收购11%股权，全资拥有沃达丰印度

路透伦敦4月11日 - 英国沃达丰(Vodafone) 周五表示，通过收购Piramal Enterprises 所持有的剩余11%股份，该公司已经全资拥有沃达丰印度公司。

2014年3月，沃达丰买断Analjit Singh和Neelu Analjit Singh所持的股份，将持股比率增加至89%。该公司表示，上次和这次股权收购的总成本为1,014.18亿卢比，约合10亿英镑。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐