英国个股：沃达丰未来12个月将在英国新增150家门店及1,400个工作岗位

香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透4月3日 - 沃达丰 周四表示，未来12个月将在英国新增150家门店及1,400个工作岗位，总投资额达1亿英镑(1.6633亿美元)。
这家英国集团表示，此扩张计划是公司2014年在英国投资10亿英镑(16.6亿美元)计划的一部分。该公司在英国拥有1,900万名客户。
沃达丰去年6月称，将把在英国的支出增加逾50%，至近10亿英镑。
公司表示，新增150家门店后，在英国的沃达丰品牌门店数量将超过500家。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。