英国个股：沃达丰未来12个月将在英国新增150家门店及1,400个工作岗位

路透4月3日 - 沃达丰 周四表示，未来12个月将在英国新增150家门店及1,400个工作岗位，总投资额达1亿英镑(1.6633亿美元)。

这家英国集团表示，此扩张计划是公司2014年在英国投资10亿英镑(16.6亿美元)计划的一部分。该公司在英国拥有1,900万名客户。

沃达丰去年6月称，将把在英国的支出增加逾50%，至近10亿英镑。