沃达丰98亿美元收购西班牙有线运营商ONO料获欧盟批准--消息

路透布鲁塞尔/伦敦6月25日 - 三位知情人士周三称，英国企业沃达丰以72亿欧元(合97.9亿美元)竞购西班牙最大有线电视运营商Ono，料将获得欧盟无条件批准，因监管机构没有竞争方面的顾虑。沃达丰是全球第二大移动通讯运营商。

目前正值电信业出现一波整合浪潮，该交易将是沃达丰两年内第三次收购欧洲固网宽带资产。

如果成功收购Ono，将使沃达丰更好地与西班牙市场领先企业Telefonica (TEF.MC)展开竞争。沃达丰目前在西班牙移动通讯市场占有25%的市场份额，收购后料将提高近两个百分点。

消息人士称，欧盟执委会尚未要求沃达丰作出让步。

一位消息人士称，“没有问题，欧盟执委会将无条件地批准该交易。”由于欧盟执委会的决定尚未公布，这位消息人士要求匿名。其他两位消息人士表示他们的预期相同。

欧盟执委会一位官员及沃达丰均拒绝发表评论。欧盟执委会设定7月2日为作出决定的最后期限。(完)

(编译 于春红; 审校 王兴亚)

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