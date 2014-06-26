沃达丰98亿美元收购西班牙有线运营商ONO料获欧盟批准--消息

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透布鲁塞尔/伦敦6月25日 - 三位知情人士周三称，英国企业沃达丰以72亿欧元(合97.9亿美元)竞购西班牙最大有线电视运营商Ono，料将获得欧盟无条件批准，因监管机构没有竞争方面的顾虑。沃达丰是全球第二大移动通讯运营商。
目前正值电信业出现一波整合浪潮，该交易将是沃达丰两年内第三次收购欧洲固网宽带资产。
如果成功收购Ono，将使沃达丰更好地与西班牙市场领先企业Telefonica (TEF.MC)展开竞争。沃达丰目前在西班牙移动通讯市场占有25%的市场份额，收购后料将提高近两个百分点。
消息人士称，欧盟执委会尚未要求沃达丰作出让步。
一位消息人士称，“没有问题，欧盟执委会将无条件地批准该交易。”由于欧盟执委会的决定尚未公布，这位消息人士要求匿名。其他两位消息人士表示他们的预期相同。
欧盟执委会一位官员及沃达丰均拒绝发表评论。欧盟执委会设定7月2日为作出决定的最后期限。(完)
(编译 于春红; 审校 王兴亚)
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