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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 14:51 BJT

欧股业绩：沃达丰第四财季自体服务营收创下历来单季最大降幅

路透伦敦5月21日 - 全球第二大移动通讯运营商沃达丰 周二公布，会计年度第四季自体服务营收创下历来单季最大降幅，故旗下美国分支决定不派发股息，将资金投入业务，而不返给股东。

沃达丰公布，会计年度第四季自体服务营收下降4.2%，与预期相符。目前沃达丰处于市场臆测的漩涡中心，人们猜想该公司是否将出售旗下美国分支，若真如此，将成为全球最大交易之一。

第四季服务营收跌势甚于第三季的下降2.6%，反映了欧洲核心市场经济环境严峻。

沃达丰集团创下2005年以来全年营收首次下降，下滑4.2%至444亿英镑，核心利润下挫3.1%至133亿英镑。

该集团未提及可能将所持Verizon Wireless的45%股权售予合资企业伙伴Verizon Communications 的市场臆测。(完)

(编译 于春红; 审校 隋芬)
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