欧股业绩：沃达丰第四财季自体服务营收创下历来单季最大降幅

《汇市简讯》英镑/美元若收在30日移动均线切入位下方，将加速下跌
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透伦敦5月21日 - 全球第二大移动通讯运营商沃达丰 周二公布，会计年度第四季自体服务营收创下历来单季最大降幅，故旗下美国分支决定不派发股息，将资金投入业务，而不返给股东。
沃达丰公布，会计年度第四季自体服务营收下降4.2%，与预期相符。目前沃达丰处于市场臆测的漩涡中心，人们猜想该公司是否将出售旗下美国分支，若真如此，将成为全球最大交易之一。
第四季服务营收跌势甚于第三季的下降2.6%，反映了欧洲核心市场经济环境严峻。
沃达丰集团创下2005年以来全年营收首次下降，下滑4.2%至444亿英镑，核心利润下挫3.1%至133亿英镑。
该集团未提及可能将所持Verizon Wireless的45%股权售予合资企业伙伴Verizon Communications 的市场臆测。(完)
(编译 于春红; 审校 隋芬)
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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