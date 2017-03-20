沃达丰与Idea达成230亿美元交易 合组印度最大电信公司

路透孟买3月20日 - 由于新竞争对手进入印度市场，引发激烈价格战。英国电信运营商沃达丰(VOD.L)和印度Idea Cellular(IDEA.NS)周一决定，将合并双方旗下印度业务，合并案价值达230亿美元，将创建出印度最大电信业者，

合并后的企业将拥有近4亿名客户，规模超过了印度市场领跑者Bharti Airtel(BRTI.NS)，在全球第二大的印度手机服务市场约占40%营收。

这项交易凸显出Reliance Jio Infocomm去年推出4G行动宽频服务后，对印度行动通讯市场的颠覆性影响。

印度首富安巴尼(Mukesh Ambani)斥资逾200亿美元打造Jio，然后连续数月提供免费服务，迫使印度三大电信营运商大砍价格，吞下较低的利润，同时也引发印度电信业的一波整并。(完)