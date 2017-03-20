沃达丰与Idea达成230亿美元交易 合组印度最大电信公司

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透孟买3月20日 - 由于新竞争对手进入印度市场，引发激烈价格战。英国电信运营商沃达丰(VOD.L)和印度Idea Cellular(IDEA.NS)周一决定，将合并双方旗下印度业务，合并案价值达230亿美元，将创建出印度最大电信业者，
合并后的企业将拥有近4亿名客户，规模超过了印度市场领跑者Bharti Airtel(BRTI.NS)，在全球第二大的印度手机服务市场约占40%营收。
这项交易凸显出Reliance Jio Infocomm去年推出4G行动宽频服务后，对印度行动通讯市场的颠覆性影响。
印度首富安巴尼(Mukesh Ambani)斥资逾200亿美元打造Jio，然后连续数月提供免费服务，迫使印度三大电信营运商大砍价格，吞下较低的利润，同时也引发印度电信业的一波整并。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。