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市场报道 | 2013年 6月 24日 星期一 18:09 BJT

企业并购：德国Kabel称与沃达丰所达成的收购协议不存在终止费

路透法兰克福6月24日 - 德国最大有线电视系统商Kabel Deutschland 称，英国移动通讯运营商沃达丰 周一稍早宣布的对该公司作价77亿欧元(100亿美元)的收购协议中不包括终止费(break-up fee)。欲浏览该并购相关报导，请点选 。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)

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