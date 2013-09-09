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市场报道 | 2013年 9月 9日 星期一 15:15 BJT

企业并购：沃达丰收购Kabel Deutschland可能因股东支持率不足而失败

路透法兰克福9月9日 - 据金融时报周一报导，沃达丰 收购德国最大有线电视运营商Kabel Deutschland 可能失败，因获得对方股东的支持率可能达不到75%的要求。

“部分Kabel Deutschland股东认为，同意出售的股东数量可能远远达不到这个门槛，”金融时报援引匿名股东称。

股东需要在周三之前决定是否同意出售股份。

沃达丰6月对Kabel Deutschland提出77亿欧元(101.3亿美元)的收购要约，较沃达丰初次表达收购兴趣之前的Kabel股价溢价近40%。(完)

(编译 李春喜 审校 李婷仪)

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