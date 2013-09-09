企业并购：沃达丰收购Kabel Deutschland可能因股东支持率不足而失败

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透法兰克福9月9日 - 据金融时报周一报导，沃达丰 收购德国最大有线电视运营商Kabel Deutschland 可能失败，因获得对方股东的支持率可能达不到75%的要求。
“部分Kabel Deutschland股东认为，同意出售的股东数量可能远远达不到这个门槛，”金融时报援引匿名股东称。
股东需要在周三之前决定是否同意出售股份。
沃达丰6月对Kabel Deutschland提出77亿欧元(101.3亿美元)的收购要约，较沃达丰初次表达收购兴趣之前的Kabel股价溢价近40%。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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