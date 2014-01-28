沃达丰股东批准Verizon Wireless股权出售计划

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦1月28日 -英国电信公司沃达丰(VOD.L)的股东周二进行表决，同意以1,300亿美元的价格将所持有的45%美国合资企业Verizon Wireless股权出售给多数股东Verizon Communications(VZ.N)。
这项协议在9月达成，为历史上规模第三大并购交易，市场原本就预计会获得股东的批准。
沃达丰股东以99.76%赞成的表决结果，批准了这项交易。
根据条件，沃达丰将这宗交易的71%净收益--包括所有股票在内相当于840亿美元，回馈给股东。这宗交易预计将在2月21日完成，股份整合以及所得资金返还将在三天后进行。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
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