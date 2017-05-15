美国电厂所有者同意限定东芝旗下西屋的负债责任--消息人士

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透威明顿/纽约5月14日 - 知情人士周日说，美国乔治亚州延宕完工多时的Vogtle核电厂以Southern Co(SO.N)为首的所有权人，同意限定日本东芝(6502.T)对该厂的担保责任，以帮助缓解东芝的财务压力。
知情人士称，该协议将东芝对未完工Vogtle电厂的担保责任定在约36亿美元，至少应在三年内偿还。消息人士称该协议还不是最终定案。
消息人士表示，该协议还取决于南卡罗来纳州未完成的V.C. Summer电厂拥有者的态度，V.C. Summer厂与东芝也有一项类似协议，其所有权人包括公用事业公司SCANA Corp (SCG.N)。
由于讨论不公开，消息人士拒绝具名。
东芝旗下西屋为多家美国公用事业公司修建核电厂，但因成本超支而在3月申请破产。
“我们还在与东芝进行商讨，根据36.8亿美元的母公司担保，给他们的还款义务增加结构性安排。”Southern Co的乔治亚州电厂部门发言人Jacob Hawkins说。“我们将采取一切必要行动，让西屋和东芝负起包括母公司担保在内的财务义务。”(完)
(编译 李婷仪 审校 白云)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。