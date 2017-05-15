美国电厂所有者同意限定东芝旗下西屋的负债责任--消息人士

路透威明顿/纽约5月14日 - 知情人士周日说，美国乔治亚州延宕完工多时的Vogtle核电厂以Southern Co(SO.N)为首的所有权人，同意限定日本东芝(6502.T)对该厂的担保责任，以帮助缓解东芝的财务压力。

知情人士称，该协议将东芝对未完工Vogtle电厂的担保责任定在约36亿美元，至少应在三年内偿还。消息人士称该协议还不是最终定案。

消息人士表示，该协议还取决于南卡罗来纳州未完成的V.C. Summer电厂拥有者的态度，V.C. Summer厂与东芝也有一项类似协议，其所有权人包括公用事业公司SCANA Corp (SCG.N)。

由于讨论不公开，消息人士拒绝具名。

东芝旗下西屋为多家美国公用事业公司修建核电厂，但因成本超支而在3月申请破产。

“我们还在与东芝进行商讨，根据36.8亿美元的母公司担保，给他们的还款义务增加结构性安排。”Southern Co的乔治亚州电厂部门发言人Jacob Hawkins说。“我们将采取一切必要行动，让西屋和东芝负起包括母公司担保在内的财务义务。”(完)