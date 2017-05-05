（修正）焦点：波动率接近纪录低位 美国股市回报坏兆头笼罩

（修饰标题）

路透纽约5月4日 - 美国股市波动率正接近纪录低位，从历史上来看，这对未来12个月的股市回报来说并不是个好兆头。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数，亦即VIX，本周跌至2007年2月以来最低水准。VIX用来预期短期股市波动性，是最普遍受到关注的指标。

由于VIX的走势大都与股市相反，偏低的VIX通常意谓着股市后市看多，但该指数触及的低位正让股市投资者的警报响起。

过去VIX处于低位的例子表明，股市接下来的12个月可能面临更多挑战。

过去一年，标普500指数.SPX已上涨16%左右。面对包括英国公投退欧和美国大选在内的风险事件，股市不懈的攀升已粉碎了波动率。

今年1-4月是美国股市二十多年中波动最为平静的四个月。

“人们应将如此低的波动率指数视为减少大举持仓的市场讯号，” 纽约Weeden & Co首席全球策略师Michael Purves说道。

本周，波动率指数一度下滑至个位数，过去两周还有两次都收在10.50下方。

自1990年推出以来，VIX仅有46天收在10.50关卡下方，而这些低点多聚集在1993年12月、1995年12月、2005年7月、2005年12月、2006年11月至2007年2月，以及2014年7月。

据一份路透分析显示，除了2005年12月以外，与标普500指数迈向低波动期的一年报酬率相比，指数在这些VIX低点过后的一年报酬率表现则相对逊色。

VIX在这些低点过后的一年期间会大幅窜升，有时甚至会倍增，尽管是自相当低的水位起涨。

比方说，标普500指数在2007年1月24日止的52周内上涨约13.7%，当时VIX降至9.89。此后一年内，标普500指数则下挫6.12%。

即便是在VIX指数触及低点一年后标普500指数还勉力未跌的情况下，回报率也远不及VIX指数降至低点前一年的涨幅。

然Gladius Capital Management的主管Scott Maidel称，这并不是投资人需积极作出反应的信号。

低波动率期通常是慢慢结束，而不会出现波动率突然陡升。分析师称，尽管有许多短线刺激因素可打破波动率的平静，但这种波动率异常低的现象很可能会持续，特别是在夏季。

不过，Weeden的Purves称，那些伺机从波动率反弹获利的投资者，或能通过卖出VIX指数卖权、买进买权来获利。(完)