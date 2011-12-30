美国克利夫兰火山喷发 引发空中交通警报

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透阿拉斯加安克雷奇12月29日电（记者 Yereth Rosen）---科学家称，美国阿拉斯加州阿留申群岛的克利夫兰火山（Cleveland Volcano）周四早间强烈喷发，火山灰冲到4,570米（1.5万英尺）高空，引发空中交通警报。
克利夫兰火山位於安克雷奇西南1,500公里的一个无人小岛上，自7月以来一直有熔岩和气体渗出。
该火山顶峰正好位於亚洲与北美的商业航线下面，此处喷发的火山灰可能对飞机带来危险。飞机发动机若吸入火山灰，容易会受损并突然失灵。
阿拉斯加火山观察站称，该火山可能在毫无征兆的情况下再度喷发，并产生更大的火山灰云层。
该观察站地球物理学家施奈德（Dave Schneider）称，根据卫星捕捉到的图像，周四的爆发，可能是连续数月间歇性低水平喷发逐渐积累的压力所产生的结果。
据该观察站，克利夫兰火山最近一次大规模喷发是在2001年，当时共发生了三次爆发，激起的火山灰高达3.9万英尺，火山口溢出的熔岩成河。该火山还在2009年喷发过一次，但激起的火山灰不多。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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