美国克利夫兰火山喷发 引发空中交通警报

路透阿拉斯加安克雷奇12月29日电（记者 Yereth Rosen）---科学家称，美国阿拉斯加州阿留申群岛的克利夫兰火山（Cleveland Volcano）周四早间强烈喷发，火山灰冲到4,570米（1.5万英尺）高空，引发空中交通警报。

克利夫兰火山位於安克雷奇西南1,500公里的一个无人小岛上，自7月以来一直有熔岩和气体渗出。

该火山顶峰正好位於亚洲与北美的商业航线下面，此处喷发的火山灰可能对飞机带来危险。飞机发动机若吸入火山灰，容易会受损并突然失灵。

阿拉斯加火山观察站称，该火山可能在毫无征兆的情况下再度喷发，并产生更大的火山灰云层。

该观察站地球物理学家施奈德（Dave Schneider）称，根据卫星捕捉到的图像，周四的爆发，可能是连续数月间歇性低水平喷发逐渐积累的压力所产生的结果。

据该观察站，克利夫兰火山最近一次大规模喷发是在2001年，当时共发生了三次爆发，激起的火山灰高达3.9万英尺，火山口溢出的熔岩成河。该火山还在2009年喷发过一次，但激起的火山灰不多。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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