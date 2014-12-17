版本:
中国
市场报道 | 2014年 12月 17日 星期三 14:50 BJT

企业并购：飞利浦以12亿美元收购医疗器械制造商Volcano

路透12月17日 - 飞利浦 将以包括债务在内的12亿美元的价格，收购美国医疗器械制造商Volcano ，以扩大影像治疗器械市场。

双方在周三发布声明称，飞利浦收购的价格是每股18美元。

该价格较Volcano周二在Nasdaq的收盘价溢价大约57%。

声明称，该交易料将增加飞利浦的每股获利。

Volcano主要生产用于诊断冠状动脉和外周动脉的造影导管。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐