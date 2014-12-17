企业并购：飞利浦以12亿美元收购医疗器械制造商Volcano

《香港报摘》--经济日报4月21日

--郑家纯、邱达昌牵头的永升，以约7亿港元入主有线宽频，将持最多约54%股权。交易不单意味有线可继续营运，一个有足够财力股东支持的电视台，跟电视广播及Viu保持市场竞争，亦可增加大众的选择。