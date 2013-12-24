美国金融：银行业协会发起法律挑战，上诉“沃克尔规则”

路透华盛顿12月23日 - 美国银行业协会(ABA)周一在法院就“沃克尔规则”的一条规定发起挑战。该规定禁止银行持有某些投资。

根据法院文件，该组织向美国哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院提出诉状，要求对该规定进行检视。

上诉书称，除了其他问题之外，该规定“专制、随意、滥用自由裁量权，甚至不符合法律。”这是对沃克尔规则的首起司法挑战。

稍早时，ABA的首席执行官Frank Keating致函给美国相关监管机构，称该组织将发起司法挑战寻求紧急救助。

ABA的发言人称，除了这份两页的诉状之外，该组织最早在周二上午将提交更多详细的文件，文件将详述上诉的司法依据。

ABA上诉的规定禁止银行在对冲基金或私募基金的持股超过3%，并禁止银行在私募基金的投资超过其总权益资本的3%。

银行担心，这个规定将迫使它们出售在担保债务凭证(CDO)中的权益。

ABA的信函分别送给美联储、美国通货监理局(OCC)以及美国联邦存款保险公司(FDIC)的负责人。这是行业组织与监管机构之间你来我往公开交锋的最新一起。

而仅在数天之前，美联储、OCC和FDIC刚刚向银行业发出指导文件，告诉银行不必立即出售相关资产。银行可在2015年7月之前确定其投资是否符合沃克尔规则的要求。(完)