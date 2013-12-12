《信报》：落实沃尔克规则 银行业务模式洗牌

（12月12日社评）

美国批准落实“沃尔克规则”，限制大银行从事自营交易、投资对冲基金和私募股权基金等业务。虽2015年7月才全面实施，但美国大银行要达监管要求，相信会加速调整业务；不再进行自营交易，亦会降低市场的资金量，使金融市场进一步“去杠杆化”。

2007年金融危机爆发，奥巴马签署《多德－弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》整顿华尔街，“沃尔克规则”是其中核心内容。但禁止银行进行自营交易，一直为既得利益者所反对。

虽落实条文作“折衷”，但针对银行不能用自有资金进行投机交易，失败恶果则由纳税人“埋单”，监管方针始终得以贯彻。美国财长杰克卢强调，落实“沃尔克规则”是要避免“伦敦鲸”事件重演。可见禁止自营交易，要求银行高层向监管机构报告内部监管某些交易活动的工作，确是堵塞漏洞的有效手段。

对美国大银行来说，施行“沃尔克规则”，对其营业收入无疑有一定影响。“规则”实际也不能消除金融系统性风险，不过是银行要为自己损失“埋单”；一旦发生危机，对经济损害也可减到最小。

过去两三年，美国不少大银行已开始调整业务模式，收缩甚至结束自营交易部门。过去对冲基金主要的竞争对手并非来自其他同类基金，反而是银行的自营交易部门。今后银行不能再沾手投资对冲基金，相信使对冲基金日后有更大发展空间。

规则2015年7月才全面落实，究竟监管机构贯彻执行的力度有多大、银行对怎么面对限制，目前不得而知，但未来一两年，美国大银行加速调整业务模式，发展趋势将更为明显。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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